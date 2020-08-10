 بالفيديو.. شاهد الدمار الذي لحق بقصر سرسق التاريخي ببيروت إثر انفجار المرفأ - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شاهد الدمار الذي لحق بقصر سرسق التاريخي ببيروت إثر انفجار المرفأ

نور رشوان
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 2:06 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 2:06 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الاثنين، مقطع فيديو يرصد الدمار الذي لحق بقصر «سرسق» التاريخي في لبنان، والذي يبلغ عمره أكثر من 160 عامًا، إثر انفجار مرفأ بيروت.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.


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