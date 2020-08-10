عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الاثنين، مقطع فيديو يرصد الدمار الذي لحق بقصر «سرسق» التاريخي في لبنان، والذي يبلغ عمره أكثر من 160 عامًا، إثر انفجار مرفأ بيروت.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.