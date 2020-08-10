 أمين التعاون الخليجي يبحث هاتفيا مع أبو الغيط عددا من القضايا العربية والاقليمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمين التعاون الخليجي يبحث هاتفيا مع أبو الغيط عددا من القضايا العربية والاقليمية

احمد ابو الغيط
احمد ابو الغيط
أ ش أ
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 7:39 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 7:39 م
‎بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف -خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين - مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عدداً من القضايا والموضوعات العربية والإقليمية.

‎وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الجانبين أكدا خلال الاتصال ضرورة التنسيق حول كل ما يعزز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي والحد من التدخل في شؤون الدول العربية.

واستعرض الجانبان تداعيات انفجار مرفأ بيروت مقدرين استجابة الدول العربية والمجتمع الدولي المتمثلة في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

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