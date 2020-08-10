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أعلن نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي، عن أولى تعاقداته في الميركاتو الحالي، بضمه للمدافع اليوناني كوستاس تسيميكاس من أولمبياكوس.

وانتقل اللاعب اليوناني إلى الريدز بعقد يمتد لخمس سنوات، في صفقة كلفت خزينة بطل إنجلترا مايقرب من 11.5 مليون جنيه استرليني.

وضم ليفربول اللاعب من أجل تعويض المدافع الكرواتي ديان لوفرين الراحل إلى زينيت سان بطرسبرج في الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعد تلك الصففة هي الأولى لليفربول في الانتقالات الحالية، حيث يسعى الريدز لتدعيم صفوفه من أجل الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي.

وسيرتدي الظهير الأيسر السابق لأولمبياكوس اليوناني، القميص رقم 21 مع الريدز.