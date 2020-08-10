اليويفا يرفض تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد أمام لايبزيج رغم «إصابات الكورونا»

ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه لا يرى مبررا لتأجيل المباراة المقررة بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزج الألماني يوم الخميس المقبل في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك رغم الإعلان عن إصابة شخصين ببعثة فريق أتلتيكو، بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشف اليويفا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين :"المباراة ستقام في موعدها المقرر."

وأضاف اليويفا أنه لن يدلي بالمزيد من التعليقات حول هذا الأمر، مؤكدا التزام الفرق بالبروتوكول الطبي لليويفا.

وأعلن نادي اتلتيكو مدريد أمس الأحد عن حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في بعثة الفريق، لكن لم يجر الكشف عن هوية المصابين، بينما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المصابين من بين لاعبي الفريق.

واضطرت بعثة أتلتيكو مدريد، التي تضم 93 شخصا، لتأجيل سفرها إلى العاصمة البرتغالية لشبونة التي تحتضن منافسات البطولة المصغرة التي تحسم الأدوار الأخيرة من دوري الأبطال، والذي كان مقررا في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وخضع المصابان للعزل الصحي بينما يخضع باقي أفراد البعثة لفحوص كورونا مجددا.