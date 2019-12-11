مصرع 10 مدنيين في انفجارين متتاليين جنوبي أفغانستان

لقى عشرة مدنيين مصرعهم جراء انفجارين متتاليين هزا إقليم قندهار جنوبي أفغانستان.

وأكد المتحدث باسم شرطة قندهار جمال ناصري- حسب ما نقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الإثنين- أن الانفجارين وقعا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في منطقة أرغستان.

وقال ناصري إن الانفجار الأول وقع في منطقة شنراي في أرغستان واستهدف سيارة مدنية، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 8 مدنيين.

وأضاف أن الانفجار الثاني وقع في منطقة البرج بالمنطقة، وأسفر عن مقتل اثنين من المارة.

ولم يعلن أي فرد أو جماعة بما في ذلك "طالبان" مسؤوليتها عن الانفجارين حتى الآن، ومع ذلك ألقت السلطات المحلية الأفغانية باللوم على العناصر المسلحة المناهضة للحكومة في التفجيرات.

وكثيرا ما يستخدم مسلحو طالبان والمتمردون الآخرون الأجهزة المتفجرة لاستهداف أفراد الأمن والموظفين الحكوميين، غير أن غالبية هذه الهجمات تتسبب في قتل أو إصابة المدنيين.