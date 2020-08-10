 ساحة الهناجر تستضيف العرض المسرحي «ظل الحكايات» 23 أغسطس - بوابة الشروق
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ساحة الهناجر تستضيف العرض المسرحي «ظل الحكايات» 23 أغسطس

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 5:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 5:48 ص

يستضيف مسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية العرض المسرحي "ظل الحكايات" أيام 23 و24 و25 أغسطس الجاري، وذلك ضمن برنامج "عودة الروح" الذي أطلقته وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لاستئناف الأنشطة الفنية والثقافية.
وتعد مسرحية "ظل الحكايات" من أبرز العروض المسرحية التي قدمها البيت الفني للمسرح العام الماضي على مسارحه، وحققت خلالها نجاحا جماهيريا كبيرا، ويتضمن العرض رحلة إنسانية حول عالم الأحلام والكوابيس التي يعيشها الإنسان وتتسبب في دخوله إلى عالم آخر بعيد عن الواقع.
المسرحية بطولة الفنانين رامي الطمباري، وعبير الطوخي، ومحمود الزيات، وخالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار الكاتب إبراهيم الحسيني، وإخراج عادل بركات، ومن إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح.


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