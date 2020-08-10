لوكاكو ولاوتارو يقودان هجوم إنتر لمواجهة باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي

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أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة باير ليفركوزن الألماني، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي «اليوروباليج».

وتقام الأدوار المتبقية من بطولة الدوري الأوروبي في ألمانيا، وبنظام المباراة الواحدة، بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وتأهل إنتر لهذا الدور بعد التفوق على خيتافي الإسباني في دور الـ16 بنتيجة 2-0، بينما تأهل باير ليفركوزن بعد التفوق على جلاسيكو رينجرز الأسكتلندي بنتيجة 4-1 في مجموع المواجهتين.

ويدخل إنتر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: جودين، دي فري وباستوني.

خط الوسط: دامبروزيو، باريلا، بروزوفيتش، جاليارديني ويونج.

خط الهجوم: لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

على الجانب الآخر يدخل باير ليفركوزن المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: هراديكي.

خط الدفاع: سفين بيندر، لارس بيندر، ديميرباي وتابسوبا.

خط الوسط: بومجارتلينجر، ديابي، سينكجرافين.

خط الهجوم: بالاسيوس، هافيرتز، فولاند.