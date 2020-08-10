مستشار وزيرة الصحة: نسعى للمشاركة بتجارب لقاحات كورونا في سبتمبر

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى للمشاركة بالتجارب على لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الشهر المقبل، مشيرة إلى أن اللقاحات نتائجها أكثر ناجحًا من الأدوية.

وأضافت «عاصم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن مصر تتابع تجارب لقاحات فيروس كورونا المستجد؛ لاتخاذ خطوات استباقية للمشاركة في هذه الأبحاث، لافتة إلى اجتياز ثلاثة أبحاث للمرحلة الثالثة والتي تضمن أمان اللقاح ولا تدرس الفعالية.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة ترى خطوات استباقية لجامعة أكسفورد وجهات بالصين في الوصول للقاح لكورونا، قائلة إن مصر تبحث عن كيفية المشاركة بالأبحاث الإكلينيكية وكيفية تصنيع اللقاحات مع «فاكسيرا»؛ لإحداث نقل للتكنولوجيا عندما تصبح النتيجة جيدة.

وأوضحت مستشارة وزير الصحة أن منع انتشار فيروس كورونا ممكن الآن قبل الوصول إلى لقاح أو دواء، مناشدة المواطنين استخدام الكمامة والاهتمام بالنظافة العامة والحالة التغذوية.

