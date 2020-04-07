إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 5 ملايين

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، أن إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغت 5023649، بزيادة 48690 حالة مقارنة بإحصائها السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد بواقع 558 ليصل الإجمالي إلى 161842 وفاة.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس، وذلك بالمقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل هذا الموعد بيوم، وفقاً لوكالة "رويترز".

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.