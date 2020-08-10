ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا بنسبة 9ر0 بالمئة

سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا بنسبة 9ر0 بالمئة في الساعة 0149 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك، بالمقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس، وذلك وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، وبذلك يصل إجمالى عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 04ر5 مليون حالة.

وتأتي الزيادة في أعداد الحالات على المستوى القومي، أقل من المعدل اليومي للزيادة، والذي بلغ 1ر1 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت ولاية كاليفورنيا زيادة نسبتها واحد بالمئة عن العدد الذى تم تسجيله في نفس التوقيت من يوم أمس الاحد، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة بالولاية إلى 559 ألفا و746 شخصا .

و شهدت ولاية هاواى زيادة نسبتها 5ر4 بالمئة بالمقارنة مع نفس التوقيت أمس الأحد، حيث سجلت الولاية عددا إجماليا من الإصابات يبلغ 3498 حالة .

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه في الولايات المتحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، حيث توفى 99 شخصا بالولاية نتيجة للإصابة بمرض "كوفيد–19" الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.