الشرطة الموريتانية تستدعي أفرادا من عائلة الرئيس السابق

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استدعت الشرطة الموريتانية المختصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، مساء الأحد، أفرادًا من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتحقيق معهم حول شبهات فساد.

وكشفت مصادر مطلعة، أن ابنة الرئيس السابق وزوجها استدعيا مساء الأحد إلى مديرية شرطة الجرائم المالية للاستجواب.

وورد ذكر ابنة الرئيس السابق أسماء بنت محمد ولد عبد العزيز، وزوجها محمد ولد امصبوع، في إطار التحقيق في شبهات فساد كشفها تقرير لجنة برلمانية.

واستجوبت الشرطة رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين، وعددًا من الوزراء السابقين، وأقيل ثلاثة وزراء من الحكومة للسماح للشرطة باستجوابهم في قضايا فساد تتعلق بإهدار موارد مالية للدولة من صفقات في قطاعات الطاقة والطرق والمعادن وبيع عقارات الدولة.