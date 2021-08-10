الإمارات ترسل مساعدات عاجلة إلى اليونان لمكافحة الحرائق

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أرسلت الإمارات، طائرة مساعدات إنسانية عاجلة؛ لتعزيز حماية المدنيين المتأثرين من الحرائق في اليونان.

وأوضح الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد عتيق الفلاحي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء - أن الطائرة محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والصحية ومكملات غذائية للأطفال ومواد مكافحة الحرائق من ملابس إطفاء ومضخات وخراطيم مياه وملحقاتها.

وقال إن المساعدات تأتي ضمن توجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وبمتابعة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإمارات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مضيفا أن بلاده ستشارك أيضا في تعزيز الجهود الرامية لإخماد الحرائق بطائرة عمودية، لمكافحة حرائق الغابات على أطراف عاصمة اليونان أثينا.

وأكد أن الهيئة تتابع باهتمام تطورات الأوضاع الإنسانية في اليونان، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة هناك، لتقديم أفضل الخدمات للمتأثرين وتخفيف معاناتهم الإنسانية.