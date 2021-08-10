محافظ أسوان يتفقد سويقة السيل الجديد بعد تفريغها من الباعة الجائلين

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، سويقة السيل الجديد بإجمالي 70 محلًا وبتكلفة 15 مليون جنيه بعد تفريغه من الباعة الجائلين، إضافة لتفقد العديد من الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية بمناطق وأحياء جنوب وشرق مدينة أسوان.

وأعطى عطية مهلة شهرًا أمام القيادات المحلية الجديدة التي شملتها حركة التغيرات الأخيرة؛ لإثبات تواجدهم الميداني بالشارع الأسواني، والعمل ليل نهار لتلافي كافة السلبيات التي يعاني منها المواطن.

وقال لرئيس مدينة أسوان ورؤساء الأحياء: "مش هينفع تشتغلوا موظفين، ولازم تنزلوا الشارع للوقوف على السلبيات وتلافيها قبل أن يشاهدها المحافظ".

وكلف مسئولي الوحدة المحلية بالمرور الميداني الصباحي يومياً داخل مختلف الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية والأحياء والمناطق السكنية؛ لمراجعة منظومة النظافة العامة وإبلاغ الشركة المختصة بأي تراكمات للقمامة والمخلفات لرفعها أولاً بأول.

ووجه برفع تراكمات القمامة والمخلفات التي رصدها بطريق الشلال، بجانب رفع الإشغالات الواقعة على حرم الطريق أمام المحلات المقامة بسور السكك الحديدية بميدان العلاقي، بالإضافة إلى مراجعة الأسلاك الغير معزولة لأعمدة الإنارة، فضلاً عن إيجاد حلول غير تقليدية للقضاء على ظاهرة سرقة أغطية مطابق الصرف الصحي، ومنها وضع مقابض مثل مقبض مصيدة الفئران تصمم لتكون كلبش يمسك يد السارق لحين القبض عليه.