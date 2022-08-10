روسيا تنتقد المواقف السلبية للأمم المتحدة بشأن أزمة المحطة النووية الأوكرانية

وجهت وزارة الخارجية الروسية اتهامات قوية للأمم المتحدة بشأن الأزمة الأمنية المتفاقمة والمتعلقة بمحطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، وحذرت من أن العالم "على شفا كارثة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لمحطة "سبوتنيك" الإذاعية الحكومية إن "الأمم المتحدة لعبت للأسف دورا سلبيا في هذه القضية".

وتحتل القوات الروسية أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وهي تقع جنوبي أوكرانيا، منذ مارس. وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بقصف الموقع، وسط تصاعد المخاوف من حدوث كارثة.

واتهمت زاخاروفا السلطات في الأمم المتحدة بعرقلة قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعملية تفتيش.

وقالت زاخاروفا: "في الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي تنظر في المشكلات الخاصة الطاقة النووية، بما في ذلك عواقب الكوارث التقنية والقضايا ذات الصلة بشكل أوسع، عليهم أن يدركوا أن العالم على شفا كارثة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية اشتكت بالفعل، في بيان أمس، من إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها ممثلون عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة، بسبب مخاوف أمنية أثارتها الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وطالبت روسيا بعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي غدا الخميس. ومن المقرر أن يطلع مدير الوكالة رافائيل جروسي المجلس خلالها على الأوضاع في المحطة النووية.