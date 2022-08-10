تايوان تسجل 23 ألفا و808 إصابات و25 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت تايوان، اليوم الأربعاء، 23 ألفا و808 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها محلية باستثناء 143 إصابة، كما سجلت 25 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وسجلت منطقة "تايبيه الجديدة" أعلى عدد من حالات الإصابة المحلية وهي 4379، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل 4 ملايين و801 ألف و676 حالة إصابة منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها 4 ملايين و779 ألفا و305 حالات إصابة محلية.

وبتسجيل 25 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم، بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 9298 منذ بدء الجائحة.