 يؤلم العضلات وقد يضر الكبد والكلى.. أبرز المعلومات عن فيروس لانجيا الجديد في الصين - بوابة الشروق
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يؤلم العضلات وقد يضر الكبد والكلى.. أبرز المعلومات عن فيروس لانجيا الجديد في الصين


نشر في: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 12:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 12:31 م

سجلت الصين 35 إصابة بفيروس "لانجيا" الجديد في مقاطعتين بالبلاد.

وذكر فريق من الخبراء من الصين وسنغافورة وأستراليا، في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين"، أن حالات العدوى بفيروس "لانجيا"، وقعت في مقاطعتي شاندونج وهنان، وظهرت بشكل خاص بين المزارعين الذين كانوا قد خالطوا بشكل وثيق الحيوانات.

وتستعرض "الشروق" أبرز المعلومات عن فيروس "لانجيا" الجديد في الصين، وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

- ينتمي لعائلة فيروسات "هنيبا".
- اكتُشف حديثا وينتقل من الحيوانات إلى البشر.
- لا يوجد أي دليل حاليا على انتقاله بشكل مباشر من إنسان إلى آخر.
- ظهرت الإصابة في الصين بشكل خاص بين المزارعين الذين كانوا قد خالطوا بشكل وثيق الحيوانات.
- تم اكتشاف الإصابات بين نهاية عام 2018 وبداية عام 2021.
- لم يسجل الباحثون أي وفيات مرتبطة بالفيروس.
- يعاني المصابون من أعراض مثل الحمى والإرهاق والسعال وآلام العضلات.
- في بعض المصابين، ظهرت أدلة على حدوث أضرار في الكبد والكلى.
- تم رصد الفيروس بشكل رئيسي في فئران الزبابات، وهي حيوانات تشبه الفئران، وذلك خلال فحوص أُجريت على الحيوانات.


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