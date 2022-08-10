قال النائب الأمريكي الجمهوري سكوت بيري إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي.آي" صادر هاتفه الخلوي، غداة في مداهمة عناصر من "إف.بي.آي" مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مارالاجو بولاية فلوريدا.

وقال بيري لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن عملاء فيدراليين اتصلوا به يوم الثلاثاء وطالبوه بتسليم هاتفه بموجب أمر قضائي.

وأوضح عضو مجلس النواب الأمريكي: "هذا الصباح ، أثناء سفري مع عائلتي، زارني 3 عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي وصادروا هاتفي الخلوي".

وأعرب بيري ، المقرب من ترامب، عن غضبه مما حدث، مشيرا إلى أنه لم يتفاجأ بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي تحت إشراف وزارة العدل بقيادة ميريك جارلاند ، سيصادر هاتف عضو في الكونجرس.

ومضي قائلا: "يحتوي هاتفي على معلومات حول أنشطتي التشريعية والسياسية، ومناقشات شخصيةخاصة مع زوجتي وعائلتي وأصدقائي، لا شيء من هذا من اختصاص الحكومة".

يشار إلى أن عملية الدهم المثيرة التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقر إقامة ترامب بفلوريدا تسببت في تأجيج السجال السياسي المرير والمثير للاستقطاب بشأن عدد من التحقيقات القضائية التي تطال الرئيس الأمريكي السابق الذي قد يسعى للترشح لانتخابات 2024.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عناصر "إف.بي.آي" قاموا بعملية تفتيش بإذن قضائي وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية نُقلت إلى مارالاجو بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض في يناير 2021.