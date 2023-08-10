كولر: أشعر في مصر أنني بـ هوليوود

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، كيف يقضي حياته في مصر قبل نهاية فترة الإجازة استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وقال كولر خلال حواره مع صحيفة « نويه تسوريشر تسايتونج» السويسرية:" مهمة التدريب أمر شاق للغاية أحاول استغلال فترة الإجازة لإعادة شحن البطارية، لم يكن لدي أدنى شك في عودتي والموافقة على عرض الأهلي لاستكمال مسيرتي المهنية بعد عامين من الراحة عن التدريب عقب نهاية الفترة السئية لي مع بازل".

أضاف:" حياتي في القاهرة؟ لا أتنقل كثيرًا بعيدًا عن فندق إقامتي وملعب التدريبات لم أزور مناطق كثيرة في القاهرة حتى الآن سوى الأهرامات مرتين مع بعض الأصدقاء".

أكمل:" سأحاول في الفترة المقبلة اكتشاف وزيارة بعض الأماكن الثقافية في مصر لأنني من سوء الحظ لم أتعرف عليها بعد".

أتم:" في مصر الجماهير متعصبة لأنديتها، سيارات المشجعين تقف في منتصف الشارع لالتقاط الصور معي أعتقد أن كل موظفي المطار يعرفونني الآن وهناك أشخاص جدد يرغبون دائما في التقاط الصور معي الأمر شبيه بهوليوود.