سقوط تاجري مخدرات في القاهرة بمواد تتجاوز 16 مليون جنيه

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القاهرة القبض على عنصرين إجراميين بالقاهرة بحوزتهما مخدرات تقدر بأكثر من 16 مليون جنيه.



وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة تنسيقاً وقطاع الأمن العام محاولة عنصرين إجراميين جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

ضُبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزتهما أكثر من 30 كيلو استروكس وبودر، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وطلقات، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط القائمين على الإتجار بها وترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.