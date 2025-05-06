جيش الاحتلال يعتزم توسيع نشاط قواته في رفح جنوب غزة لتشمل مواقع وأحياء إضافية

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن قوات الحيش استكملت تطويق مدينة رفح الفلسطينية قبل عدة أسابيع.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن «قوات الجيش لا تزال تواصل نشاطها في المنطقة، ومن المتوقع أن تتوسع رقعته لتشمل عدة بؤر وأحياءً إضافية».

وزعم أن «قوات مجموعة القتال التابعة للواء 188، بقيادة الفرقة 36، تمكنت من رصد وتدمير عشرات الوسائل القتالية والبُنى التحتية الإرهابية، ومن تصفية عشرات المقاومين».

وادعى اعتقال يوسف محمد مرشد القاضي، قائد فصيلة في حماس، شارك في أحداث السابع من أكتوبر، وكان مسئولًا عن احتجاز عدد من المختطفين الإسرائيليين تم تحريرهم، خلال نشاط نفذته قوات اللواء 188، بقيادة الفرقة 36، قبل عدة أسابيع.

وأشار إلى اعتقال محمد مروان محمود زعرب، قائد في منظومة القنص في حماس، زاعمًا أن «القيادين في الحركة الفلسطينية استسلما للقوات، حيث تم العثور بحوزتهما على عدة سكاكين».

وواصل: «خلال التحقيق معهما في الشاباك، تم الحصول على معلومات استخباراتية ذات قيمة كبيرة حول موقع بنية تحتية إرهابية مهمة في المنطقة»، وفقًا لمزاعمه.