التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 500 بلاغ في المحافظات خلال أبريل الماضي

● تصدر محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والبحيرة قائمة التدخلات



تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود وتدخلات فريق التدخل السريع خلال شهر أبريل الماضي في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم التعامل مع 500 بلاغ واستغاثة وشكوى تنوعت ما بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى، وتوزيع بطاطين، وواجبات غذائية، وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية محققا نسبة إنجاز 100%.

وأوضح التقرير تصدر محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والبحيرة قائمة التدخلات، مشيرا إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهات الأخري تم التدخل مع 500 بلاغ، وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قدم الفريق مساعدات عينية ومالية لإجمالي 28 حالة، إضافة إلى إيداع 43 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى، كما تم دمج 18 حالة لكبار بلا مأوى وصغار بلا مأوى وإعادتهم لأسرهم مرة أخرى.

وأكد التقرير أنه من خلال التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصحة، تم نقل 21 حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية؛ تمهيدا لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى، بالإضافة إلى تعامل الفريق مع 80 حالة رفضت الانتقال، و120 حالة مضطرب نفسي تم التنسيق مع بشأنهم مع الجهات المعنية، و133 حالة تتنقل من مكان لآخر لم يتم العثور عليهم، كما تم تنفيذ 54 زيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لفحص الملاحظات الواردة بتقرير النيابة العامة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما أوضح التقرير، أنه تم تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية في إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم تنفيذ 24 دراسة حالة لكبار وأطفال بلا مأوى ودمجهم داخل أسرهم.

وأوضح التقرير، أن الفريق منذ انطلاقه عام 2014 تعامل مع ما يقارب 37 ألف شكوى وبلاغ في إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى.

ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلي وهم موظفين حكوميين اخصائيين اجتماعيين ونفسيين وعددهم 154 عضوا سيدات ورجال تم تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث برامج تنفيذ التدخلات اللازمة وحل المشكلات السريعة.

ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة "16439"، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء "16528" أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.