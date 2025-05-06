مهرجان أسوان يناقش حضور المرأة في السينما المصرية والعربية

يُناقش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا المتعلقة بالمرأة ووحضورها في المشهد السينمائي، كما يُقدم عروضاً لتسعة أفلام ما بين قصيرة وطويلة.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الخامس للمهرجان، الذي تُقام دورته التاسعة حتى غد الأربعاء، إقامة ندوتين حول حضور المرأة في المشهد السينمائي المصري والعربي، الأولى بعنوان "المرأة في السينما العربية 2024"، والثانية بعنوان: "كيف ساهمت المرأة بقوة في السينما المصرية خلال العقد الأخير".

وتُعقد ندوة بعنوان: "تمكين صانعات الأفلام الشابات في جنوب مصر"، فيما تتواصل أنشطة البرامج المصاحبة للمهرجان مثل الورش الفنية اليومية، وعروض سينما الطفل وأفلام الورش.

ويكون جمهور المهرجان على موعد اليوم مع عرض الفيلم الوثائقي الطويل "سوان ياغالي"، من إخراج هند المدب (إنتاج فرنسي تونسي قطري)، والفيلم الروائي "أسطورة ملكة لاجوس التائهة" من إخراج مجموعة أجباجو كوليكتيف (إنتاج نيجريا، وألمانيا، وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة.

وفي برنامج مسابقة الأفلام القصيرة، تُعرض اليوم أفلام: "تهليلة" من إخراج أماني جعفـر (تونس)، و"هي تبقى"، من إخراج مارينثيــا غوتيريــز (المسكيك)، و"لا خيول على المريخ"، من إخراج بيا دي فيسـر (هولندا)، و"مايونيز"، من إخراج جوليا جراندينيتي (إيطاليا)، و"لستة الماجلة"، من إخراج تقوى علي ناصر (من إنتاج البحرين وقطر والسعودية)، و"مساحات فارغة"، من إخراج مارتا كوخ (بولندا)، و"فريحة"، من إخراج بدر يوسف (إنتاج يمني قطري).