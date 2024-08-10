وزير الزراعة عن تطوير حديقة الحيوان بالجيزة: نستهدف تحقيق عائد اقتصادي مناسب

تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال التطوير بحديقة الحيوان بالجيزة، للوقوف على معدلات الإنجاز، والتنفيذ بها.

وقال وزير الزراعة، في بيان اليوم السبت، إن هناك تعاونًا مثمرًا وجادًا بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، في تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية، من بينها مشروع تطوير حديقتي "الحيوان والأورمان".

ولفت إلى أن عمليات التطوير بالحديقتين، تتماشي مع خطة الدولة لتطوير الأصول، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتحقيق العائد الاقتصادي المناسب.

وأكد "فاروق"، خطة التطوير التي اعتمدت على أهمية الحفاظ على القيمية التاريخية والتراثية والثقافية للحديقة، ومراعاة البيئة الحيوانية والنباتية والأثرية بها، وأن يساهم هذا التطوير في تحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للزائرين، باعتبار الحديقة متنفسًا طبيعيًا لأبناء محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات القريبة.

وأشار الوزير، إلى أن عمليات التطوير، تتم وفقا للمعايير الدولية في عمليات تربية وإيواء الحيوانات، حسب ما جاء بخطاب الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان، والذي سيساهم في عودة الحديقة إلى التصنيف الدولي لحدائق الحيوان، واستعادتها لقيمتها التاريخية المهمة.

وشدد فاروق، على مراعاة توفير البيئة اللازمة لحيوانات الحديقة لحين الانتهاء من عمليات التطوير، وتقديم كل سبل ووسائل الرعاية الصحية والبيطرية والتغذية اللازمة لها، وتوفير الإشراف البيطري الكامل من خلال المجموعة البيطرية الأجنبية التي تعمل على قدم وساق للعبور بالحيوانات لمرحلة التطوير دون أية خسائر صحية أو نفسيه، مشيدًا بالتعاون بين كل الجهات المعنية في المشروع.