 عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يعمل على تصعيد الوضع بدلا من التوصل لاتفاق - بوابة الشروق
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عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يعمل على تصعيد الوضع بدلا من التوصل لاتفاق


نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 6:38 م | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 6:38 م

اعتبر عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على تصعيد الوضع بدلا من التوصل لاتفاق، متسائلين:"كيف يعقل أن يهتم نتنياهو بحسابات سياسية إجرامية على حساب حياة أبنائنا".

وأضاف البيان: "نتنياهو يعمل على تصعيد الوضع بدلا من التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى"، موضحا أن هناك مقترح لصفقة تبادل وقد يكون الفرصة الأخيرة لإعادة أبنائنا أحياء".

وطالب أهالي الأسرى وفد التفاوض الإسرائيلي بعدم العودة من المفاوضات إلا بعد إبرام صفقة التبادل، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

كما طالب الوفد التفاوضي بعدم العودة من جلسة الخميس المقبل إلا بعد إبرام صفقة التبادل.

وشدد البيان على ضرورة وقف العملية العسكرية وإعادة كل مختطفينا دفعة واحدة، مضيفا: "يجب وقف العملية العسكرية وإعادة كل الأسرى دفعة واحدة".

وتابع البيان:"واضح للجميع أنه ما دامت الحرب متواصلة فلن يتم التوصل إلى صفقة تبادل"، مضيفا أن نتنياهو يستخف بحياة الأسرى من أجل حساباته السياسية.

ودعا أهالي الأسرى الإسرائيليين إلى مواصلة مظاهراتهم في الشوارع من أجل إعادة كل الأسرى.

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