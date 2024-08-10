حملة أمنية لإزالة الإشغالات وسرقة الكهرباء بشوارع الإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، اليوم السبت، حملة ميدانية استهدفت منطقة المنشية، التابعة لنطاق حي الجمرك، شملت رفع الإشغالات، وإزالة المخالفات التي تعيق حركة المرور في الشارع، وسرقة التيار الكهربائي، وذلك تحت إشراف اللواء حسن عطية، مدير الأمن، ومتابعة اللواء عبدالخالق حجازي، حكمدار وسط.

وتحفظت الحملة على العديد من الإشغالات، وجرى فتح الطريق العام أمام حركة المارة والمركبات بشكل طبيعي، والقضاء على جميع استحواذات الأرصفة، ورفع المخلفات، والإشغالات الموجودة في نطاق شوراع "الصحافة، ابن سينا، وابن رشد"، وذلك ضمن سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها شرطة المرافق في محافظة الإسكندرية.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد جاءت الحملة بمشاركة العميد أيمن بيومي، مدير إدارة شرطة المرافق، واللواء عمرو عبدالمنعم، رئيس حي الجمرك، والمقدم سامح أبو زيد من شرطة المرافق، والرائد ياسر رجب، رئيس وحدة مرافق حي الجمرك، وضباط قسم شرطة المنشية، والأجهزة التنفيذية بحي الجمرك.