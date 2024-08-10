 الاحتلال يزعم: 20 فردا من حماس والجهاد كانوا في المدرسة التي استهدفها القصف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يزعم: 20 فردا من حماس والجهاد كانوا في المدرسة التي استهدفها القصف

وكالات
نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 11:34 ص | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 11:34 ص

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر إسرائيلية زعمها أن نحو 20 من مقاتلي حركة حماس والجهاد الإسلامي كانوا في مدرسة التابعين التي استهدفها القصف في غزة.

واستشهد أكثر من 100 فلسطيني، وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء النازحين صلاة الفجر.

وأضافت أن القصف أدى إلى استشهاد وإصابة معظم النازحين في المدرسة، فيما أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني لم تتمكن من انتشال جثامين جميع الشهداء، مع التخوف من ارتفاع أعداد الشهداء.

ودعت كل من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة فتح العالم للتدخل لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حركة فتح في غزة منذر الحايك، إن الاحتلال ارتكب جريمة كبيرة وقاسية بحق المدنيين النازحين في مدرسة التابعين بغزة.

وأضاف أن "دماء الأطفال تستصرخ الضمير العالمي للتدخل لوقف المحرقة والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".

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