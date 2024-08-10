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حقق أحمد الجندي البطل الأولمبي في الخماسي الحديث إنجازا تاريخيا بعدما حقق ذهبية لمصر في منافسات فردي الرجال بلعبة الخماسي الحديث بأولمبياد باريس.

وكان أحمد الجندي هو أول عربي وإفريقي يحقق ميدالية في الخماسي الحديث بالأولمبياد عندما حقق فضية أولمبياد طوكيو 2020.

وحقق الجندي الميدالية الذهبية بعد أنهى المنافسات في المركز الأول برصيد 1555 نقطة وهو رقم أولمبي وعالمي جديد.

وكان الجندي قد تأهل إلى النهائي بعد تصدره منافسات نصف النهائي وتحطيمه الرقم الأولمبي مسجلا 1516 نقطة.

وتعتبر هذه الميدالية هي الثالثة لمصر في أولمبياد باريس 2024 والذهبية الأولى بعد برونزية محمد السيد في سلاح سيف المبارزة وفضية سارة سمير في رفع الأثقال.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًاً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وإفريقيا.