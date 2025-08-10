سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أضرم حشد غاضب في كراتشي في باكستان، النار في سبع مركبات قمامة على الأقل بعدما صدمت إحدى المركبات شقيقين لقيا حتفهما في حادث مروري على طريق رشيد مينهاس في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وقع الحادث في المنطقة الاتحادية" بي"من كراتشي حيث دهست الحافلة دراجة نارية، بحسب قناة جيونيوز الباكستانية.

وقال مسئول الشرطة جولبرج إقبال شيخ للصحفيين إن الدراجة النارية كانت تحمل أبا وابنه وابنته وقت الحادث.

وأضاف أن الثلاثة أصيبوا بجروح في الحادث غير أن الابنة –منهور 22 عاما والابن أحمد رضا 14 عاما- توفيا متأثرين بجروحهما.

وتسبب الحادث في غضب السكان في المنطقة وأضرموا النار في شاحنات القمامة.

وقال إقبال شيخ إن السكان اعتدوا على سائق الشاحنة قبل أن يُؤخذ إلى الحجز وهو مصاب.

وقال ناطق باسم الشرطة إن عشرة مشتبه فيهم تورطوا في إحراق المركبات نقلوا إلى الحجز أيضا.

ونظم أعضاء رابطة سائقي شاحنات باكستان اعتصاما على الطريق السريع سوبرهايواي احتجاجا على حرق المركبات السبع، مما أدى إلى إغلاق مساري الشريان الرئيسي أمام حركة المرور.