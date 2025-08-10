فانس يطالب الأوروبيين مجددا بزيادة تمويل جهود الدفاع عن أوكرانيا

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، مجددا أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من دعم أوكرانيا ماليا في مواجهتها مع روسيا.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، تم تسجيلها قبل عدة أيام: "إننى أعتقد أن الرئيس وأنا كذلك بالتأكيد أعتقد أن أمريكا قد أنهت دعم تمويل حرب أوكرانيا، فنحن نرغب في التوصل إلى تسوية سلمية لهذه الحرب، ونريد وقف القتل."

وأكد فانس: "لكن الأمريكيين، كما أعتقد، سئموا من الاستمرار في إرسال أموالهم، أموال ضرائبهم، لدعم هذا الصراع تحديدا."

وأضاف فانس: "لكن إذا أراد الأوروبيون أن يتقدموا ويشتروا الأسلحة فعليا من شركات الأسلحة الأمريكية، فنحن موافقون على ذلك، لكننا لن نمول الأمر بأنفسنا بعد الآن."

وجرت هذه المقابلة قبل الإعلان الرسمي عن اجتماع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، لكنها بُثت كاملة فقط اليوم الأحد.

وجدد فانس موقف إدارة ترامب القائل إن الأوروبيين أنفسهم هم المسئولون عن الصراع الذي يدور على أبوابهم.

ويعتزم ترامب وبوتين التفاوض على حل سلمي محتمل في ألاسكا يوم الجمعة القادم، لإنهاء الحرب في أوكرانيا التي استمرت حوالي ثلاثة أعوام ونصف العام.

ولم توجه حتى الآن دعوة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور هذا الاجتماع.