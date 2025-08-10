مقتل 8 أشخاص جراء إطلاق نار في ناد ليلي بالإكوادور

أسفر إطلاق نار في ناد ليلي بالإكوادور، اليوم الأحد، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين، في أحدث حلقة من موجة العنف التي تضرب هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، بحسب ما أعلنت السلطات الإكوادورية.

وقع إطلاق النار في منطقة سانتا لوسيا الريفية بمقاطعة جواياس الساحلية، التي تعتبر من أخطر مناطق البلاد. ووفق بيان للشرطة، فقد قتل 7 من الضحايا، الذين تراوحت أعمارهم بين 20 و40 عاما، في موقع الحادث داخل النادي، بينما فارق الثامن الحياة في المستشفى.

وقالت السلطات إن المهاجمين المسلحين بأسلحة ثقيلة وصلوا على متن دراجات نارية وفي سيارتين.

ولم يُعرف على الفور سبب الهجوم، الذي جاء بعد يومين فقط من اعتداء مسلحين على قارب قرب مقاطعة إيل أورو على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، فيما لا يزال عدد من المفقودين بعد أن ألقى المهاجمون عبوات متفجرة على القارب.

وقُتل العشرات خلال الأشهر الأخيرة، معظمهم في أربع مقاطعات ساحلية بالإكوادور هي إل أورو وجواياس ومانابي ولوس ريوس وجميعها ما زالت تحت حالة الطوارئ.

وتلقي السلطات باللوم في موجة العنف هذه على صراعات بين جماعات إجرامية منظمة مرتبطة بعصابات مخدرات عابرة للحدود وسعت نشاطها، خاصة في المنطقة المطلة على المحيط الهادئ، حيث تُهرب المخدرات إلى أمريكا الوسطى والولايات المتحدة وأوروبا.

وقُتل أكثر من 4600 شخص منذ بداية العام في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 18 مليون نسمة. وفي العام الماضي، تم تسجيل ما يقرب من سبعة آلاف جريمة قتل، انخفاضا من أكثر من ثمانية آلاف جريمة في عام 2023، وهو رقم قياسي.