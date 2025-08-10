بريطانيا أمام مجلس الأمن: قرار إسرائيل توسيع عملياتها في غزة خاطئ وسيدفع بنحو مليون شخص إلى النزوح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت، مساء اليوم الأحد، جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة حول توسيع العدوان على الشعب الفلسطيني وقرار الاحتلال القاضي بإعادة احتلال قطاع غزة.

وأكدت نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن، أن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع بنحو مليون شخص إلى النزوح، داعية إسرائيل إلى رفع القيود عن المساعدات لغزة.

وشددت على أنه لا يجوز لإسرائيل منع المنظمات الإنسانية من العمل بغزة عبر إجراءات تعسفية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت نائب المندوبة البريطانية في مجلس الأمن، إن قرار إسرائيل خاطئ، وعليها إعادة النظر فورا في توسيع عملياتها بغزة.