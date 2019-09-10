في حادثة محيرة من نوعها، قام مواطن ياباني يحمل مسدس أطفال (لعبة) بالسطو على عدد من متاجر العاصمة اليابانية طوكيو، سرق مبالغ من المال، وفر هاربا دون أن تلحق به الشرطة.

ووفقا لصحيفة «جابان توداي» اليابانية، فإن المشتبة به سرق متجر في حي سوجينامي بطوكيو صباح أمس الأحد، وتعتقد شرطة العاصمة أن الرجل نفسه سرق متجرين آخرين خلال ساعات الصباح الباكر من نفس اليوم.

وذكرت الشرطة أن الرجل الذي كان يرتدي بدلة زرقاء ونظارة شمسية، دخل إلى متجر «فاملي مارت» حوالي الساعة الرابعة صباحًا، وهدد أمين الخزينة بمسدس، ليزعم الأخير أنه من طراز «فالتر P38»، ولكن مع فحص لقطات كاميرات مراقبة المتجر، اتضح أن المسدس عبارة عن لعبة أطفال.

وخلال سطوه على المتجر، طالب المشتبة به أمين الخزينة بجمع النقدية كاملة من الخزينة، والتي بلغت قيمتها 100 ألف ين، أي ما يعادل 1000 دولار، وفر هاربا على دراجة هوائية.

وذكرت الشرطة أنه قبل حوالي خمس دقائق، من السطو على متجر سوجينامي، سرق المشتبه به متجراً آخر على بعد حوالي 200 متر، فضلا عن سرقة متجراً في حي نيشي شينجوكو، في حوالي الساعة الثانية عشر والنصف من صباح نفس اليوم.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة المشتبه به وهو يستخدم نفس المسدس الذي يشبه الأسلحة الحقيقة، في السرقات الثلاث التي وقعت في مدة لا تتجاوز الأربع ساعات، وفر هاربا دون أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.