جنش يكشف حقيقة تصريحات مرتضى منصور ضده وزيارة أمير

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كشف محمود جنش، حارس مرمى النادي الزمالك، حقيقة تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك ضده، وذلك مساء الإثنين.

وقال جنش في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد:"رئيس الزمالك قال لي أن التصريحات التي تقال ضدك مني تم تحريفها".

وأضاف:"وأيضا أبلغني بأنني مثل نجليه أمير وأحمد، وتحدث معي في العديد من الأمور حينما تقابلنا بالنادي، كما تحدث معي أحمد وأمير الذي زارني من فترة قريبة بمنزلي".

وأنم حرس مرمى عرين الزمالك:"كنت لا أتوقع كم هذه الرسائل من الجمهور عقب إصابتي".

وكان جنش قد تعرض لإصابة في وتر "أكيليس" خلال تدريبات المنتخب ببطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي ودعها الفراعنة من دور الـ16 على حساب جنوب إفريقيا.