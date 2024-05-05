 صادرات كوريا الزراعية ترتفع 6.2 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024 - بوابة الشروق
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صادرات كوريا الزراعية ترتفع 6.2 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024

سول - قنا
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 3:21 م | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 3:21 م

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، لتسجل مستوى مرتفعا جديدا، مدفوعة بتزايد الطلب على المواد الغذائية المصنعة، وفقا لما أظهرته بيانات في وقت سابق من الأسبوع.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات السلع الزراعية 3.12 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى أبريل، مقارنة بـ 2.87 مليار دولار قبل عام، وفقا لوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية.

وأشارت بيانات الوزارة إلى ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 15 بالمئة خلال هذه الفترة.. كما ارتفعت الشحنات الصادرة إلى جنوب شرق آسيا وأوروبا بنسبتي 5 و33.1 بالمئة على التوالي.

في المقابل انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 1.8بالمئة.

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