علق الإعلامي خالد أبو بكر، على اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، والذي أعلنت مصر خلاله عن التوصل لإدخال المساعدات إلى غزة عن طريق تسليمها للأمم المتحدة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وقال خلال برنامج «كل يوم»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة: «معبر رفح كان شغال، والشاحنات المصرية كانت تدخل المساعدات، ورؤساء وزراء دول وأمين عام الأمم المتحدة والجميع جاء لزيارته، لأن كان عندنا على الجانب الآخر فلسطين، لكن لما يكون على الجانب الآخر إسرائيل بالقوة، مصر تقف».
وشدد أن «مصر لن تقبل بفرض الأمر الواقع عليها»، واصفا هذا الموقف بـ «المشرف»، قائلا: «الفرق بين مصر التي كانت تضخ كل هذه المساعدات عبر معبر رفح ومصر اليوم، أنها لا تقر واقعا يفرض عليها بالقوة، ولا أحد يستطيع المزايدة علينا، نحن من قدمنا كل هذه المساعدات كما ونوعا وكيفا».
واستنكر أبو بكر، محاولة الاحتلال ابتزاز مصر بالأوضاع الإنسانية للفلسطينين، قائلا: «إسرائيل حطت مصر بين نارين، عايز تدخل أكل للفلسطينيين كلم الضابط الإسرائيلي، هذا لن يحدث، مش هيحصل».
واستشهد بتصريح مصدر مصري مسئول للقاهرة الإخبارية أكد خلاله أن «معبر رفح مصري فلسطيني، وأن مصر ستعيد فتح المعبر لإدخال المساعدات عبره ولكن بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية».