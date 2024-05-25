علق الإعلامي خالد أبو بكر، على اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، مساء الجمعة، والذي أعلنت مصر خلاله عن التوصل لإدخال المساعدات إلى غزة عن ‏طريق تسليمها للأمم المتحدة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة لحين التوصل إلى آلية ‏قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.‏

وقال خلال برنامج «كل يوم»، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء الجمعة: «معبر رفح كان ‏شغال، والشاحنات المصرية كانت تدخل المساعدات، ورؤساء وزراء دول وأمين عام الأمم ‏المتحدة والجميع جاء لزيارته، لأن كان عندنا على الجانب الآخر ‏فلسطين، لكن لما يكون على ‏الجانب الآخر إسرائيل بالقوة، مصر تقف».‏

وشدد أن «مصر لن تقبل بفرض الأمر الواقع عليها»، واصفا هذا الموقف بـ «المشرف»، قائلا: ‏‏«الفرق بين مصر التي كانت تضخ كل هذه المساعدات عبر معبر رفح ومصر اليوم، أنها لا تقر ‏واقعا يفرض عليها بالقوة، ولا أحد يستطيع المزايدة علينا، نحن من قدمنا كل هذه المساعدات كما ‏ونوعا وكيفا».‏

واستنكر أبو بكر، محاولة الاحتلال ابتزاز مصر بالأوضاع الإنسانية للفلسطينين، قائلا: ‏‏«إسرائيل حطت مصر بين نارين، عايز تدخل أكل للفلسطينيين كلم الضابط الإسرائيلي، هذا لن ‏يحدث، مش هيحصل».‏

واستشهد بتصريح مصدر مصري مسئول للقاهرة الإخبارية أكد خلاله أن «معبر رفح مصري ‏فلسطيني، وأن مصر ستعيد فتح المعبر لإدخال المساعدات عبره ولكن بالتنسيق مع السلطة ‏الفلسطينية».‏