صحة غزة: أكثر من 20 ألف مريض يعيشون ظروفا لا إنسانية بسبب الاحتلال

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «الاحتلال قتل ما يزيد على 493 من الكوادر الصحية وأصحاب الاختصاص الطبي واعتقل 310 منهم على الأقل».

وأوضح في تصريحات، نقلتها وكالة «شهاب»، مساء السبت، أن «الأمر يعد جريمة حرب وانتهاكا سافرا لحقوق المرضى والجرحى الصحية التي نص عليها القانون الدولي الإنساني».

وذكر أن «قوات الاحتلال سيطرت على معبر رفح من الجانب الفلسطيني في 6 مايو، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أي مريض أو جريح من الخروج من غزة، حتى أولئك الذين هم في الخارج لا يمكنهم العودة إلى وطنهم».

ولفت إلى أن «أكثر من 20 ألف جريح ومريض سرطان وقلب وأمراض دم ينتظرون فتح المعبر في ظروف لا إنسانية بسبب الاحتلال والحصار وحرب الإبادة المفروضة على المدنيين في غزة».

وناشد العالم الحر إنقاذ هؤلاء الضحايا من المضاعفات والموت، في ظل غياب معظم المؤسسات الصحية الفلسطينية من قطاع غزة، حيث تم إخراجها عن الخدمة بشكل متعمد».