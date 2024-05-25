مسئول أوكراني: نأمل في توقيع اتفاق أمني مع اليابان قبل قمة الناتو في يوليو

قال النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، إن بلاده تأمل في توقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع اليابان قبل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة في شهر يوليو المقبل.

وأضاف سيبيها في مقابلة مع وكالة كيود اليابانية للأنباء، نشرت اليوم السبت، أن أوكرانيا واليابان، اللتين تهدفان إلى تعزيز العلاقات مع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ بعد أكثر من عامين من بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وصلتا إلى "المرحلة النهائية" من المحادثات بشأن اتفاقية أمنية ثنائية.

وتابع: "نأمل في عقد جولة أخرى من المفاوضات حتى نوقع الاتفاقية في المدى القصير" قبل بدء قمة الناتو المقررة في واشنطن يوم 9 يوليو، لمدة ثلاثة أيام.

وستنضم اليابان إلى بريطانيا وكندا وفرنسا وست دول أخرى في توقيع مثل هذه الاتفاقية، ومن المتوقع أن تحذو المزيد من الدول حذوها.

كما أعرب سيبيها عن امتنانه لطوكيو لدعمها مبادرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتحقيق السلام والتي يطلق عليها "صيغة السلام"، والمقرر مناقشتها خلال "قمة السلام في أوكرانيا" في سويسرا يومي 15 و16 يونيو.

ويعتزم رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا المشاركة في قمة السلام، وفقا لمصدر مطلع.

وأضاف سيبيها أن كييف تعول على البرازيل والصين والهند والسعودية وجنوب أفريقيا والإمارات على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالقمة.

وقال إن الصين يمكن أن تلعب دورا رئيسيا نظرا لوضعها في الأمم المتحدة وما لها من نفوذ على المستوى العالمي.



