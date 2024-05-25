عمرو أديب عن نهائي دوري أبطال إفريقيا: عاوزين الأهلي يكمل دستة الجاتوه

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عبر الإعلامي عمرو أديب، عن ثقته الكاملة في فوز النادي الأهلي على ضيفه الترجي التونسي والتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك عشية القمة التي تقام على ستاد القاهرة.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن مصر والعرب كلهم خلف النادي الأهلي في نهائي إفريقيا.

وأضاف: «عاوزين الأهلي يكمل دستة الجاتوه»، في إشارة إلى أن المارد الأحمر يبحث عن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه.



وعلى عكس الكثير من الآراء التي تعتبر الأهلي تنتظره مباراة صعبة أمام الترجي، رأى أديب أن فرص فوز المارد الأحمر في المباراة تصل إلى 95%.

وأشار إلى أن جمهور الأهلي سيحضر المباراة بكثافة، متابعا: «الناس كلها بتتخانق على تذكرة وعاوزة تحضر هذا العُرس الإفريقي الجميل».

واستكمل: «أملنا في الأهلي كبير لتحقيق الانتصار ونفرح، ويكون الزمالك فاز بالكونفدرالية والأهلي خد الإفريقية (يقصد دوري الأبطال)».

ويترقب جمهور الأهلي، مباراة مصيرية تجمع فريقهم أمام نادي الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة من مساء السبت، على ستاد القاهرة، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي فيما يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة للتتويج باللقب.