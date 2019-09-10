أمريكا والاتحاد الأوروبي يطالبان إيران بالإجابة على الأسئلة العالقة بشأن ملفها النووي

طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إيران اليوم الثلاثاء، بالتعاون سريعا مع المفتشين الدوليين الساعين إلى اكتشاف ما إذا كانت إيران قد كشفت بالفعل عن كل برنامجها النووي.

وأثيرت هذه القضية خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مفتشي الوكالة عثروا على مواد نووية في مخزن إيراني سري في تورقوز أباد بطهران والذي كان قد أبلغ الوكالة بشأنه العام الماضي.

ولم يؤكد كورنيل فيروتا القائم بأعمال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير الإعلامية وتأكيدات نتنياهو بشأن الاكتشافات، لكنه حذر أمس الاثنين بشأن "أهمية الوقت" بالنسبة لإيران لتوضيح ما إذا كانت قدمت صورة كاملة عن أنشطتها النووية.

من جانبها، قالت المبعوثة الأمريكية جاكي والكوت "دعوني أقول بأوضح ما يمكن، يجب على إيران إبداء التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضافت أن الأبحاث الإيرانية السابقة بشأن الأسلحة النووية تزيد المخاوف بشأن هذه التطورات الأخيرة.

وفي بيان مشترك، أعربت دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء تصريحات فيروتا. وقال البيان "نحث إيران على التعاون الكامل وخاصة في وقت مناسب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".