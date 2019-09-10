 المدعي العام التركي يصدر مذكرة اعتقال ضد 53 ضابطا وجنديا في الجيش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المدعي العام التركي يصدر مذكرة اعتقال ضد 53 ضابطا وجنديا في الجيش

علم تركيا
علم تركيا
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 10:53 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 10:53 ص

أصدر المدعي العام التركي، صباح الثلاثاء، مذكرة اعتقال ضد 53 ضابطًا وجنديًا في الجيش؛ بتهمة الانتماء لمنظمة فتح الله جولن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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