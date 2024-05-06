مسئول فلسطيني ينفي إغلاق مصر لمعبر رفح تزامنا مع تلويح إسرائيلي بشن عملية عسكرية

نفى مسئول في معبر رفح في الجانب الفلسطيني، اليوم الاثنين، إغلاق مصر للمعبر.

وقال مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبو محسن، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، إن المعبر يعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي إغلاق له أمام حركة المسافرين.

وأضاف أن المسافرين بدأوا بالمغادرة قبل قليل (يقصد صباح اليوم) بشكل طبيعي إلى الجانب المصري من المعبر.

وكانت وسائل إعلام عربية قد تداولت أنباء صباح الاثنين، عن إغلاق مصر لمعبر رفح بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية إجلاء للمناطق الشرقية لمدينة رفح تمهيدا لعملية عسكرية فيها.

وفي وقت سابق من الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: «بناء على موافقة المستوى السياسي، يدعو الجيش الإسرائيلي السكان المدنيين إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى منطقة المواصي».

وأضاف: «هذه العملية ستمضي قدما بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت».

ونشر جيش الاحتلال على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي خرائط تبين طرق الإخلاء.

ودعا الجيش سكان غزة في الأحياء الشرقية لرفح بالانتقال إلى المواصي، حيث يتم في هذا الإطار توزيع المناشير وإرسال الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية فضلاً عن بث المعلومات عبر وسائل الإعلام العربية.