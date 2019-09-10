مستقبل وطن سوهاج يستعين «بحاوي» فى ندوة للتوعية بالزواحف السامة والعقارب بمركز البلينا

قالت النائبة عبلة الهوارى، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، إن أمانة المرأة بمركز البلينا، نظمت ندوة بمقر الوحدة الصحية بقرية " بنى حميل " بدائرة المركز، لتوعية الأهالى وبخاصة السيدات والأطفال بالزواحف، والعقارب، وأشكال الثعابين، والحشرات السامة التى تنتشر بمحيط قرى المركز، وكيفية تجنب خطرها والتعامل معها حال رؤيتها، والإسعافات الأولية الواجب اتباعها عند التعرض للدغها.

وأوضحت الهوارى - بحسب بيان صحفى اليوم لأمانة الإعلام بالحزب - أن الندوة التى جرى تنظيمها بإشراف من اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بالمحافظة، ورعاية من رئيس الحزب، المهندس أشرف رشاد الشريف، تأتى فى إطار النشاط المستمر لأمانة المرأة بالحزب نحو التواصل مع المواطنين بكافة القرى والنجوع والمراكز، والقيام بدورها المنوط بها فى الخدمات المجتمعية، والتوعية بكافة القضايا والأمور التى تهم المواطنين وتمس حياتهم اليومية.

ومن جانبها قالت بدور أبوسحلى، أمينة المرأة بمركز البلينا، إن الندوة حضرها مكافح أبوحمد، أمين الحزب بمركز البلينا، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمركز، وجمع غفير من أهالى قرية " بنى حميل "، وبخاصة من السيدات والأطفال، لافتة إلى أنه تحدث فى الندوة الدكتور ممدوح عبد السميع، مدير الوحدة الصحية، والحاج أيمن عفيفى، من حكماء أهالى القرية، عن أخطار لدغات الثعابين والعقارب والحشرات السامة، وكيفية التعامل معها، وكيفية القضاء على العقارب والتخلص منها، والحرص على النظافة بحيث لا تكون هناك بيئة مناسبة لها.

وأضافت بدور أنه تم خلال الندوة الاستعانة بحاوى يصيد الثعابين والعقارب، حيث عرض على الحضور أنواعا مختلفة من الثعابين الحية التى تنتشر بقرى المركز وخطورة كل منها، وكيفية التعامل معها، لافتة إلى أنه تم توعية الحضور فى الندوة بالإجراءات الواجب اتخاذها فى حال التعرض للدغ الثعبان أو العقرب، ومنها: تهدئة المصاب وعدم تحريكه، وعدم تحريك العضو المصاب، ومسح مكان العضة أو اللدغة بالكحول أو الماء والصابون، والربط فوق اللدغة أو تحتها بحوالي 5 سم، وتبريد المكان المصاب بالثلج لتخفيف الألم وتقليل إمتصاص السم، فضلا عن سرعة نقل المصاب إلى أقرب وحدة صحية أو مستشفى لإسعافه، وحقنه بالمصل المضاد للسموم.