النفط يستقر وسط مخاوف بشأن آفاق الطلب

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن انخفضت في وقت سابق إذ ما زالت آفاق الطلب تغلفها الضبابية بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول وفي الوقت الذي كشفت فيه بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع في الأسبوع الماضي.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 38.01 دولار للبرميل بعد أن زادت 3.5% أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين أو ما يعادل 0.05% إلى 40.81 دولار للبرميل بعد أن صعدت 2.5% أمس الأربعاء.

وقال محللو "إيه.إن.زد" في مذكرة إن سوق النفط تتعرض لضغوط بفعل آفاق الطلب الضعيف وارتفاع الإمدادات. وستعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن بيانات المخزونات الأسبوعية في وقت لاحق اليوم، بعد يوم من الموعد العادي عقب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وقال البنك، في إشارة إلى عمليات التوقف المنتظمة المقررة في مجمعات تكرير النفط: "موسم صيانة (المصافي) والنهج الحذر من شركات التكرير يجب أن يبقيان الطلب على النفط الخام ضعيفا".

كما أضاف "إيه.إن.زد"، أن واردات الصين ستستقر على الأرجح إذ تبلغ شركات التكرير المستقلة الحد الأقصى لحصصها من واردات النفط الخام.

وبينما ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدة ولايات أمريكية، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في البلاد ارتفعت 3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر وذلك مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض 1.4 مليون برميل.