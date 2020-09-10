متحدث محافظة القاهرة: التخفيضات على مبالغ التصالح تراوحت ما بين 25% إلى 50%

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن التخفيضات على مبالغ التصالح في مخالفات البناء تراوحت من 25% إلى 50%، لافتًا إلى تقسيم المناطق إلى ثلاثة هي: «أ»، و«ب»، و«ج».

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن سعر المتر في المنطقة «أ» والتي تشمل الأماكن التجارية الهامة بلغ 800 جنيه، والمنطقة «ب» بـ600 جنيه، والمنطقة «ج» 500.

وأشار إلى أن المحافظة خفضت سعر متر التصالح في بعض مناطق الموسكي من 1000 جنيه إلى 350 جنيهًا، قائلًا إن سعر متر التصالح يبدأ في منطقة المرج من 300 جنيه وينتهي إلى 120 للحواري والأماكن الضيقة.

ولفت متحدث المحافظة إلى توجيه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع المجتمع المدني ورجال الأعمال؛ لمساعدة الأسر الفقيرة والأشد احتياجًا في دفع مبلغ التصالح.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا أمس، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.