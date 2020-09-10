تقنية مبتكرة لتفييم زجاج السيارات بشكل ذاتي

أعلنت شركة صينية متخصصة في صناعة السيارات، عن ابتكار تقنية جديدة للنوافذ الذكية قادرة على التحكم بمستويات تفييم نوافذ السيارة حسب الحاجة.

ونقل موقع "سي إن تيكبوست" الصيني، عن بيان لشركة "بو" الصينية للسيارات، أن ابتكارها الجديد يعمل على تغيير نفاذية الضوء ومستوى التظليل في النوافذ عبر تقنية تدوير صبغات الجزيئات في النافذة.

وأضافت الشركة أنها ستستفيد من عمل جهد كهربي يسري في النافذة الذكية لتفعيل خاصية التعتيم، والتي من الممكن حصرها في جزء معين من النافذة أو تطبيقها على كامل الزجاج حسب حاجة السائق.

واستطرد البيان أن ما يميز تلك النافذة الذكية عن سابقاتها هو تحكم أعلى في شفافية النافذة وقدرة على العزل الحراري والصوتي وحجب الأشعة فوق البنفسجية.

يذكر أن من التقنيات الموجودة مسبقا لتفييم الزجاج ذاتيا هي تقنيات بوليمارات السائل متشتت البلورات والتلوين الضوئي والجزيئات المعلقة وجميعها غير شائعة الاستخدام لقلة الطلب عليها.