وفاة ديانا ريج نجمة جيم أوف ثرونز عن عمر ناهز 82 عاما

توفيت الممثلة البريطانية ديانا ريج، التي قامت بأدوار البطولة تراوحت من المسلسل التلفزيوني الناجح "ذا أفينجرز" في ستينيات القرن الماضي إلى مسلسل "جيم أوف ثرونز" الذي عرض مؤخرا، عن 82 عاما اليوم الخميس.



وقال مدير أعمالها سيمون بيريسفورد في بيان: "ببالغ الحزن نعلن وفاة السيدة ديانا ريج بسلام في وقت مبكر من صباح اليوم".



وأضاف أن السيدة ديانا كانت أيقونة للمسرح والتلفزيون والسينما، مشيرا إلى أنها كانت قد فازت بالكثير من جوائز الأكاديمية البريطانية (بافتا) وايمي وتوني بين جوائز أخرى عن أعمالها السينمائية والتلفزيونية.