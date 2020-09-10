علق محمد الشناوي حارس مرمى وقائد فريق الأهلي، على تأجيل مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأحمر يسعى للتتويج بالبطولة التي تعد الهدف الأول دائما.

وقال الشناوي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس"، متحدثًا عن تأجيل المنافسات: "فريق الوداد يُعاني من فيروس كورونا، وأهم شئ بالنسبة لنا هي صحة اللاعبين".

وأضاف: "أتمنى لحارس الوداد أن يتعافى بعد إصابته، هذه ظروف يمر بها العالم كله، وعلينا أن نحترم كافة القرارات، ونحن مستعدون لأي قرار من الاتحاد الإفريقي".

وأردف: "بطولة إفريقيا الهدف رقم واحد بالنسبة للنادي الأهلي، وإن شاء الله سنتوج بها هذا الموسم".

واختتم: "الثنائي عمرو السولية ومحمد محمود قاربا على العودة، لا نفكر من يلعب والجميع يجتهد ويؤدي ما عليه وهذا أهم شئ، والأهم أن تكون الروح جيدة".