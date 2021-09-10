لاسارتي: كولومبيا جعلت فريقنا يبدو سيئا

أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني لمنتخب تشيلي، أن كولومبيا جعلت فريقه "يبدو بشكل سيئ" في المباراة التي فاز بها "لوس كافيتيروس" بنتيجة (3-1) في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وعقب انتهاء اللقاء الذي أقيم فجر اليوم الجمعة، أقر لاسارتي بأن "الشوط الأول كان سيئا للغاية".

وتابع قائلا "الشوط الثاني هو الذي استمرت فيه الصعوبة الكبيرة لدينا في تسجيل الأهداف"، مذكرا بأنه في المباراتين السابقتين أمام البرازيل والإكوادور سنحت لهم الكثير من الفرص للتسجيل لكنها لم تكتمل في النهاية.

وبالهزيمة أمام كولومبيا، تواصل "لا روخا" التعثر في التصفيات حيث عجزت عن تحقيق الفوز للجولة السادسة تواليا ولم تحقق حتى الآن سوى انتصار واحد في السباق نحو المونديال، ليتجمد رصيدها عند سبع نقاط في المركز الثامن.

وعن هذا الوضع الذي تواجهه تشيلي وفرصها في التأهل لكأس العالم، قال المدرب "من ناحية النقاط، من الواضح أننا بعيدون" لكنه أكد ضرورة "محاولة السعي في الوقت الحالي وراء إمكانية احتلال المركز الخامس" الذي يؤهل صاحبه لخوض الملحق الدولي.