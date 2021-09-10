إحالة 59 موظفًا بمستشفى طهطا العام في سوهاج للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أحال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، 59 موظفًا، من العاملين بمستشفى طهطا العام، شمال المحافظة للتحقيق، في واقعة تغيبهم عن العمل دون سندٍ قانوني، بدائرة المحافظة.

وأوضحت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه تم المرور والمتابعة على المستشفى العام وملحقاته، بمعرفة إدارة المتابعة بالوحدة المحلية، وتبين غياب 59 من العاملين بالمستشفى "تمريض، إداريين، عمال" دون سندٍ قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وكان القطاع الصحي بمراكز "طما، طهطا، جهينة" قد شهد أيضًا أول من أمس واقعة غياب 39 موظفًا في عدد من الوحدات الصحية بقرى نزة الحاجر، ووحدة طب الأسرة بنزة الدقيشية دائرة مركز جهينة، وقرى الواقات بدائرة مركز طما وتمت إحالتهم للتحقيق لغيابهم عن العمل دون إذن قانوني. وتم إحالة الواقعة للشؤون القانونية للتحقيق.