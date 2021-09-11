 فتح تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسيرين المقبوض عليهما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فتح تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسيرين المقبوض عليهما

الاثنين
الاثنين
أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 11:59 م | آخر تحديث: السبت 11 سبتمبر 2021 - 12:01 ص

حملت حركة فتح الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسيرين محمود عبد الله عارضة (46 عامًا) ويعقوب محمود قادري (49 عامًا)، وحذرت من تداعيات المس بهما.

وطالبت الحركة، في بيان مساء اليوم الجمعة، مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لتوفير الحماية للأسرى داخل سجون الاحتلال ولوقف الهجمة الاحتلالية التي تمارس عليهم.

كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أعلنت مساء اليوم إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض على اثنين من الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن "جلبوع" شديد الحراسة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم إلقاء القبض عليهما في الناصرة.

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